Monzatoday.it - Scoperti in Lombardia (anche grazie a un brianzolo) fossili di 280 milioni di anni fa

Leggi su Monzatoday.it

Tutto è iniziato per caso:a quelle foto inviate al paleontologo concorezzese Cristiano Dal Sasso che, intuita la straordinarietà della scoperta, ha subito messo in moto la macchina dei ricercatori. Dal Sasso era entusiasta: in, in Val D’Ambria (Sondrio), erano state trovate.