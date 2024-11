Puntomagazine.it - Scoperta a Sant’Anastasia officina per la preparazione delle armi. Arrestati due uomini

La Polizia di Stato ha tratto in arredato dueper detenzione e porto abusivo diclandestine in luogo pubblicoNello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone di 58 e 62 anni per detenzione e porto abusivi in luogo pubblico diclandestine e detenzione abusiva di, parti di esse e munizioni.In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile, con l’ausilio di personale dei Commissariati di Poggioreale e Ponticelli hanno sorepso i due mentre, all’interno dei locali della ditta presso la quale lavorano, si scambiavano una pistola, successivamente repertata come arma semiautomatica calibro 6.35, con matricola abrasa e caricatore con sei proiettili.Le successive perquisizioni, effettuate sia presso gli stessi luoghi di lavoro, sia presso le abitazioni dei due, hanno consentito di rinvenire e sequestrare altree munizioni.