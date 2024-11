Tg24.sky.it - Scontri tra tifosi in tribuna durante la partita Francia-Israele

Leggi su Tg24.sky.it

infralaattualmente in corso allo Stade de France di Parigi. Secondo il sito internet del quotidiano Le Figaro, gli agenti della sicurezza sono dovuti intervenire per placare le tensioniil primo tempo dellaconsiderata ad alto rischio. Gli steward hanno innalzato un cordone di sicurezza in mezzo agli spalti. Allo Stade de France è quindi tornata la calma, prima dell'avvio del secondo tempo.Inoltre l'inno israeliano è stato fischiato dal pubblico dello Stade de France. Lo riporta la stampa israeliana, ricordando che lasi svolge una settimana dopo gliavvenuti ad Amsterdam in occasione di unadi Europa League con il Maccabi Tel Aviv.