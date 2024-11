Fanpage.it - Sciopero della scuola domani venerdì 15 novembre, lezioni a rischio in tutta Italia: le motivazioni

Leggi su Fanpage.it

caos nel mondo15, per lonazionale indetto dal sindacato Anief. Ma a manifestare non saranno solo docenti e personale ATA ed educativo: in piazza a Roma scenderanno anche gli studenti.