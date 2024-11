Ilrestodelcarlino.it - Scatta domenica il 29° campionato invernale. La Lega Navale nel segno della continuità

Ilorganizzato dallapesarese è pronto ad issare le vele di una manifestazione che si sta avvicinando a compiere quasi i trent’anni di vita, confermando dunque la suanel tempo e la passione per la vela dei regatanti locali che non si spegne nemmeno quando la bella stagione è ormai andata agli archivi. Stabilito dal comitato organizzatore il calendario delle regate, che si svolgeranno17 e24 novembre, con eventuale recupero il 1° dicembre, se dovessero verificarsi condizioni meteo avverse. La partenza di entrambe le regate è sempre fissata alle 11 del mattino, con briefing due ore prima nella sede, in strada fra i due Porti. "Siamo molto contenti di portare avanti una bella tradizione pesarese che dura da quasi un trentennio, questa sarà infatti la 29esima edizione" ricorda il presidentesezione, Antonio Rossini, appena rieletto a capo del consiglio direttivo del sodalizio pesarese.