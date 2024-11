Justcalcio.com - Saúl Coco: “Quando ho lasciato Las Palmas era chiaro che volevo anteporre lo sport al denaro”

2024-11-13 21:11:33 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Quest’estate hail sole delle Isole Canarie per entrarvi l’avventura italiana a Torino.è un uomo pieno di sfide e, senza dubbio, giocare nel Calcio è una sfida enorme. Dalla concentrazione della Guinea Equatoriale parla con MARCA sui primi mesi al Torino e sul ‘suo’ UD Las.CHIEDERE. Com’è la tua vita a Torino?RISPOSTA. Sono molto felice. Non ti mentirò,prendi una decisione del genere hai dei dubbi. Lasciare la terra non è facile.arrivi in ??un posto nuovo tutto è diverso: i costumi, la lingua, lo stile di vita. Ma l’adattamento è stato molto rapido.Q. Lo si è visto in questi giorni all’ATP di Torino, dove ha incontrato anche Alcaraz.R. Mi hanno invitato a vedere la partita tra Fritz e Medvedev.