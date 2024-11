Ilrestodelcarlino.it - Sassocorvaro ha un nuovo sindaco e Consiglio. Ma sono i rappresentanti dei ragazzi

Auditore ha une uncomunale . Non tremi però ilin carica Daniele Grossi: le nuove elezioni sitenute all’Istituto Omnicomprensivo Montefeltro dove è stato eletto il "comunale delle ragazze e dei" in un progetto che ha visto coinvolti tutti gli alunni delle scuole medie, in particolare quelli delle classi seconde, all’interno delle azioni contro la dispersione scolastica finanziate con fondi PNRR. Per gli studenti è stata una vera e propria palestra di educazione civica, mettendo in pratica tutte le azioni di una tornata elettorale e per far respirare il clima delle urne. "Gli studenti hanno elaborato le liste elettorali, scelto un motto, inventato un simbolo e steso il programma -raccontano gli insegnanti -. C’è stata una giornata di presentazione delle liste in aula magna e una giornata di votazioni.