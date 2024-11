Anteprima24.it - San Marco Evangelista: Vintage mania, all’A1 Expò i tempi belli di una volta ritornano

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 16 e domenica 17 novembre 2024, presso il Polo Fieristico A1di Caserta Sud, dalle 10:00 alle 20:00, si terrà la XVII edizione di Fiera del, l’ultima per il 2024.Un appuntamento che si ripete quattro volte l’anno e che riunisce nel quartiere fieristico di Sanappassionati, collezionisti, amatori e curiosi.Sono oltre 300 gli stand suddivisi per categoria: dal salone dell’antiquariato alle gallerie d’arte contemporanee, passando per l’abbigliamento, gli immancabili vinili, il modernariato, la mitica rigatteria, giocattoli d’epoca, retrogames e tanto altro ancora.Fiera delè una caccia al tesoro, alla ricerca del pezzo introvabile a buon mercato, un evento che strizza l’occhio alla sostenibilità attraverso il riuso degli indumenti usati e degli oggetti chiusi per decenni nelle scatole delle cantine ma che, come per magia,in auge, alla moda e, grazie all’usura del tempo, ancora più originali e trendy.