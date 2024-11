Imolaoggi.it - Salvini: ‘rispetto Mattarella ma Musk ha diritto esprimere idee’

Leggi su Imolaoggi.it

“Quando si tratta di difendere la sovranità nazionale, l’interesse nazionale, la sicurezza nazionale io sono assolutamente in prima fila, quindi grande rispetto per le parole del Presidente della Repubblica. Per quello che riguardaè un signore che paga 200.000 stipendi e che ha mandato 6mila satelliti in aria, alcuni dei quali usati ad esempio.