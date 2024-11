Iltempo.it - Salute, Avogaro (Sid): "Con l'insulina settimanale cambierà gestione diabete"

Leggi su Iltempo.it

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "L'innovazione in campo farmaceutico aiuta molto noi diabetologi nelladel paziente con. Un esempio? L'", principio attivo destinato al trattamento di pazienti affetti dache, a differenza delle altre tipologie di, va somministrata una sola volta a settimana, "sarà di grandissimo aiuto nelladella malattia e di milioni di pazienti". Così all'Adnkronosil presidente della Fondazione Società italiana diabetologia (Sid), Angelo, in occasione dell'incontro - oggi in Senato - promosso dalla senatrice Daniela Sbrollini per il World Diabets Day, durante il quale è stata presentata la campagna 'Facciamo squadra attorno al', realizzata da FeSDI, Federazione società diabetologiche italiane.