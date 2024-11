Oasport.it - Salto con gli sci: Italia, i convocati per la prima di Coppa del Mondo. Alex Insam e Annika Sieff guidano gli otto azzurri

Sono stati diramati nella mattina iper lagara dideldicon gli sci in programma a Lillehammer, in Norvegia, dal 22 al 24 novembre. Nell’ordine, vedremo una prova mista a squadre al venerdì e le due prove maschili e femminili nel fine settimana in quanto tale.Il direttore tecnico Ivo Pertile, per gli uomini, ha inserito, Francesco Cecon e Andrea Campregher. Non c’è, comprensibilmente, Giovanni Bresadola: la sua rottura del legamento crociato anteriore sinistro a Planica, nello scorso marzo, necessita del rispetto dei giusti tempi per arrivare a una completa guarigione. Non gli si può che augurare il meglio nell’attesa di ritrovare il suo talento sulle stanghe di partenza del circuito mondiale.Cosa ha in serbo Ryoyu Kobayashi per il 2024-25? Le prospettive della rockstar delcon gli sciIn campo femminile, invece, ci saranno, Lara e Jessica Malsiner, Martina Zanitzer e Martina Ambrosi.