Lapresse.it - Ryanair rimborserà i consumatori per costi extra del check-in

Leggi su Lapresse.it

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria avviata nei confronti della societàD.A.C. per possibile pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo. Secondo quanto contestato in sede di avvio, le indicazioni fornite dalla compagnia aerea sulle condizioni applicabili al-in online potevano risultare ingannevoli, perché non informavano adeguatamente isul periodo di disponibilità del servizio e sul possibile aggravio diin caso di mancato-in online entro il termine di scadenza fissato da.I rimborsiInoltre l’Autorità aveva rilevato che, in sede di prenotazione di un biglietto di andata e ritorno, se l’utente avesse selezionato l’opzione priorità e bagaglio a mano, questa veniva automaticamente estesa ad entrambe le tratte.