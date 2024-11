Quotidiano.net - Russia, italiano arrestato con 170 grammi di hashish

Leggi su Quotidiano.net

Un cittadinodi 30 anni, di cui non è stato reso noto il nome, è statoda agenti del servizio di frontiera russo con l'accusa di aver cercato di entrare incon 170di. Lo hanno reso noto le Dogane russe sul loro canale Telegram. L'uomo è stato incriminato per contrabbando di sostanze stupefacenti in grandi quantità in base all'articolo 229.1 del Codice penale e rischia una condanna fino a 20 anni di reclusione. Il fermo, secondo quanto si apprende, risale a settembre: il caso viene seguito dal consolatoa San Pietroburgo.