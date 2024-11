Roma, sgomberate case occupate da familiari indiziati omicidio Pantano

Leggi su .com

(Adnkronos) – E' in corso lo sgombero e l'abbattimento di sei villette abusive in via di Costamagna, nella zona di Montecompatri, a. Sul posto stanno operando carabinieri, polizia, vigili del fuoco, personale del 118 e della polizia diCapitale. Le villette eranodalle famiglie di tre dei quattro uomini gravementeper .L'articolodaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.