Roma, demolite le ville abusive in via di Costamagna

, 14 novembre 2024 – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e tutta l’amministrazione regionale del Lazio, esprimono soddisfazione per l’operazione che questa mattina ha portato alla demolizione delledel clan Petrov in via di, nel quartiere Finocchio a.L’operazione è stata possibile anche grazie a un contributo economico di 300 mila euro della Regione Lazio a favore del VI Municipio diCapitale. Tale contributo, proviene dal Fondo istituito dall’amministrazione regionale a favore dei Comuni del Lazio per sostenere le operazioni di demolizione dei manufatti abusivi.Nel ringraziare le Forze dell’ordine, il presidente della Regione Lazio, ribadisce che la Giunta regionale sarà sempre al fianco di Istituzioni e amministratori locali per il ripristino della legalità sui territori, e resterà costantemente impegnata nel portare avanti le politiche e i provvedimenti più idonei a tal fine.