Romatoday.it - Roma, a Palazzo Chigi arriva lettera minatoria a Tajani: "Forza armata in difesa dei palestinesi"

Leggi su Romatoday.it

Un "di avvertimento", si intitola così, è stata recapitata oggi per posta al vicepremier e ministro degli Esteri Antonionel suo ufficio a, a, intestata a un sedicente 'Global movement against the nazi-zionist terrorist state of Israel for the liberation of.