Ravennatoday.it - Riqualificato il parco di piazza Rosmini, Ancisi (LpRa): "Ora ripristinare la fontanella dell'acqua"

Leggi su Ravennatoday.it

Da qualche settimana sono terminati i lavori di riqualificazione deldiAntonio, a Ravenna, per i quali la Lista per Ravenna (), in consiglio comunale, aveva più volte interrogato l'amministrazione. "Ilsi può dire rinato - ha sottolineato Alvaro, capogruppo.