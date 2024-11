Monzatoday.it - Rinviato a gennaio lo sfratto per la mamma che rischiava di dormire in auto

Leggi su Monzatoday.it

Per Anna sarà un Natale al caldo, in una casa, con un tetto sopra la testa. Ieri mattina, mercoledì 13 novembre, loè stato: fino alla metà dipotrà vivere nell’appartamento, poi molto probabilmente dovrà lasciarlo. Al momento per lamonzese di cui abbiamo.