**Rinnovabili: Draghi, 'siamo tra leader, capire cosa proteggere da Cina e cosa no'**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Non c'è dubbio che attualmentetra iin Europa in tecnologie green. Ora bisogna decideredalla concorrenza cinese eno. Sui pannelli solari ormai è andata, bisogna importarli e lasciare che sia laa sussidiare i nostri" fabbisogni. "Ma per tutto il resto no, perché lìancora attivi, soprattutto in tecnologie più innovative e sperimentali. Sono tecnologie che vanno protette, anche lì la concorrenza cinese è molto forte ma la ragione della protezione esiste". Lo ha detto Marioalla platea raccolta a Milano per il World Business Forum a Milano, riporta l'Adnkronos.