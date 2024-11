Iltempo.it - Reggono i listini al ribasso, nuovi cali sulle medie alla pompa di benzina

Quiete sui mercati petroliferi internazionali, quiete suidei prezzi consigliati dei maggiori marchi, lieve calo per lenazionali dei prezzi praticati. Queste sono ledei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,757 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,763, pompe bianche 1,744), diesel self service a 1,641 euro/litro (-1, compagnie 1,646, pompe bianche 1,630).servito a 1,901 euro/litro (-2, compagnie 1,944, pompe bianche 1,815), diesel servito a 1,783 euro/litro (-2, compagnie 1,826, pompe bianche 1,699). Gpl servito a 0,729 euro/litro (+1, compagnie 0,739, pompe bianche 0,719), metano servito a 1,370 euro/kg (+1, compagnie 1,380, pompe bianche 1,362), Gnl 1,308 euro/kg (invariato, compagnie 1,319 euro/kg, pompe bianche 1,300 euro/kg).