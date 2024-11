Ilgiorno.it - Rapina in villa a Canneto, tre banditi incappucciati picchiano famiglia e scappano con 10mila euro: “Abbiamo vissuto un incubo”

Leggi su Ilgiorno.it

Pavese (Pavia), 14 novembre 2024 –a mano armata ieri sera in unadella frazione Camponoce dove attorno alle 19 tre malviventisono entrati in un’abitazione nella quale si trovavano tre persone. Uno deitori stringeva in mano una pistola che ha usato per minacciare chi era in casa e farsi consegnare quello che c’era, mentre gli altri hanno preso a botte la. Volevano fare razzia e sono scappati conin contanti frutto dell’incasso settimanale dell’attività imprenditoriale di cui è proprietario il padrone di casa e due orologi di valore. Una volta scappati itori, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provveduto a medicare le tre vittime che hanno riportato delle lesioni. “un”. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Stradella.