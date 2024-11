Quotidiano.net - Rapina a David Neres: tre in carcere per l’orologio rubato da 100 mila euro

Napoli, 14 novembre 2024 – Sgominata la banda che, lo scorso 1° settembre, avrebbe sottratto un orologio da 100al calciatore del Napoli. Sono state disposte tre misure cautelari in; dalle ricostruzioni tutto fa pensare a un’operazione premeditata. I tretori – due in scooter – avevano raggiunto il minivan sul quale stava viaggiando l’attaccante: di ritorno da una partita del Maradona, stava rientrando in un albergo di Napoli. I responsabili hanno infranto il finestrino posteriore, intimando adi consegnaredi marca che stava indossando, sotto la minaccia di un’arma. Poi, si sono dati alla fuga. Una telecamera dello stadio ha inquadrato i tre all’inizio dell’inseguimento. Uno degli indagati, al termine dell'azione, si era liberato delle scarpe per evitare di essere riconosciuto.