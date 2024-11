Agi.it - Ranieri è il nuovo allenatore della Roma

Leggi su Agi.it

AGI - C'è chi quando lachiama sembra non saper proprio dire di no. Ormai manca solo l'ufficialità: Claudioè ormai da considerare, per la terza volta (2009-2011 e 2019), ilsquadra giallorossa; il quarto nel giro di 10 mesi, dopo José Mourinho, Daniele De Rossi e Ivan Juric. A tre giorni dall'esonero dell'croato, la dirigenza capitolina sembra essersi assicurata le prestazioni dell'ex tecnico, tra le tante, di Napoli, Fiorentina, Juventus, Atletico Madrid, Chelsea e Leicester - formazione con cui ha alzato al cielo una storica Premier League nel 2016 -, che dovrebbe guidare la squadra fino a giugno 2025. Una scelta coraggiosa ma che non si può definire avventata, vista la grande esperienza die la stima di cui gode nell'ambiente; ideale anche per provare ad allentare le tensioni con la tifoseria.