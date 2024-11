Laprimapagina.it - Rafforzare i rapporti tra Puglia e Repubblica Ceca: Il console onorario Di Matteo ha incontrato l’europarlamentare Palmisano

Il Cav. Uff. Riccardo Didellaper la, Delegato del Corpo Consolare per la provincia di Foggia e per la Bat e Presidente di Sinergitaly, haad Ostuni l’On. Valentina, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Durante l’incontro, IlDiha donato all’On.il gagliardetto del Consolatodellaine un libro che illustra la storia e le prospettive economiche e sociali della nazione.Questo incontro vuole sottolineare l’importanza dellain Europa e rappresenta un’opportunità per sviluppare una collaborazione tra la, lae l’Europa. Taliistituzionali sono fondamentali per la crescita e il futuro della regione.Un incontro essenziale per rappresentare al meglio il proprio territorio a livello europeo e per aprire nuove prospettive di sviluppo e cooperazione internazionale.