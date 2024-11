Latinatoday.it - Quanto guadagnano i pontini: tra operai e impiegati 19mila euro l'anno. E il potere d'acquisto cala del 5%

Leggi su Latinatoday.it

Le retribuzioni dei cittadini, e di quelli del Lazio, non reggono il passo dell'inflazione. A fronte di un aumento delle retribuzioni medie, cresciute dal 2015 al 2023 del 13% per glie del 15% per gli, ild'delle famiglie è diminuito del 5%. I lavoratori.