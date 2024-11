Ilfattoquotidiano.it - Puglia, ragazzina disabile aggredita da una coetanea per una foto postata sui social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unasul web, poi una discussione e infine un’aggressione in piazza. La vittima è una. L’episodio è avvenuto nei primi giorni di novembre a Maglie, in provincia di Lecce, sotto il porticato del municipio della cittadina in piazza Aldo Moro. Una scena ripresa con gli smartphone da alcuni presenti e poisui. L’aggressione, avvenuta nei primi giorni di novembre, sarebbe stata preceduta da dispetti online. Secondo le testimonianze raccolte, una delle due ragazze avrebbe pubblicato suiunadella vittima, che la ritraeva con la pancia scoperta, senza il suo consenso.Come ricostruisce Leggo, la vittima avrebbe chiesto alladi rimuovere dailain questione. La reazione dell’altra ragazza, però, sarebbe stata violenta: alcuni schiaffi sul viso e la vittima cade per terra.