Secoloditalia.it - “Pronti a colpire Meloni al momento giusto”: condannato a 5 anni un egiziano vicino all’Isis

Leggi su Secoloditalia.it

È statoa 5di reclusione per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, con rito abbreviato, Alaa Refaei, 45con cittadinanza italiana e una delle due persone arrestate il 17 ottobre 2023 per aver portato avanti, secondo l’accusa, su gruppi online “una consapevole e deliberata attività di proselitismo via social a favore dell’Isis”, oltre che finanziamenti per donne vedove di combattenti jihadisti. Lo ha deciso la gup di Milano Tiziana Landoni, accogliendo l’ipotesi accusatoria e la richiesta di 5del pm Alessandro Gobbis.Chi sono i due egiziani a processo a MonzaLe motivazioni del verdetto tra 90 giorni. Per Mohamed Nosair, 50con permesso di soggiorno, anche lui arrestato più di un anno fa, il processo si sta tenendo con rito immediato davanti alla Corte d’Assise di Monza, perché l’imputato era residente a Sesto San Giov