Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Daniil Medvedev, ATP Finals 14-11-2024 ore 20:30 circa

Leggi su Infobetting.com

Terza giornata alle ATPdi Torino per i gruppi Ilie Nastase (singolare) e Mike Bryan (doppio). In campo ancheche giocheranno contro per la sedicesima volta in assoluto, contando anche il Six Kings Slam. L’italiano viene da undici vittorie di fila, e ventisette delle ultime ventotto. La sua ultima .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici