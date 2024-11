Ilpiacenza.it - Prof e otto studenti bloccati nell’ascensore della scuola, liberati dai vigili del fuoco

Leggi su Ilpiacenza.it

. Una disavventura avvenuta in città nella mattinata di oggi, giovedì 14 novembre, nella succursale di via Nasolini. L’allarme è stato lanciato aidel, intervenuti per liberare il gruppo.Sul posto anche un’ambulanza.