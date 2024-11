Corrieretoscano.it - Prima neve in Toscana: fiocchi all’Abetone e sul Pratomagno

Leggi su Corrieretoscano.it

ine sulin, lanevicata di stagionesull’Appennino Pistoiese e nell’Aretino, sulhanno imbiancato le montagne e le strade della principale stazione sciistica del centro Italia.Imbiancata anche la piazza principale del paese.Laarrivata il 14 novembre ha i presupposti per un buon inizio di stagione per gli operatori della zona, che negli ultimi anni hanno sofferto proprio per la carenza disulle piste da sci.Edella stagione anche sulle montagne aretine con brusco calo delle temperature in tutta la provincia. Nella notte sono cadutidisul, sul Monte Falco, e tra Casentino e Valtiberina. Le nevicate non hanno generato problemi e la circolazione non ha subito interruzioni.