Prato, torna il mercato bio "Pianeta Verde"

, 14 novembre 2024 - Domenica 17 novembre ri", ilbio di filiera corta e dell’economia circolare organizzato, ogni terza domenica del mese, dai Gruppi di Acquisto Solidale pratesi (I’GASSE, GASNORD) in collaborazione con la Casa del cinema Terminale, Arci e Legambiente. Ilsi terrà dalle 8:30 alle 12:30 nel cortile del cinema Terminale, in via Carbonaia 31. Sarà l’occasione per conoscere produttori locali e piccoli artigiani che accoglieranno i visitatori con degustazioni e informazioni sul loro lavoro. Si potrà fare colazione e aperitivo al bar del cinema Terminale. Inoltre dalle 10:30 i bambini e le bambine dai 2 anni in su potranno partecipare alla visione di film di animazione, con il progetto Cinefilante. Il 17 novembre si troveranno i seguenti prodotti: i formaggi e la ricotta della Calvana; un’ampia proposta di ortaggi e frutta; i prodotti di Montereale, rete dei contadini abruzzesi delle zone terremotate, e della comunità di Orto Collettivo di Calenzano; olio e vino di un’azienda agricola di Carmignano; pane bio con grani antichi, di una giovane panettiera; miele, marmellate e tisane della val di Bisenzio; prodotti del commercio equo solidale del Granello di Senapa, e della Palestina tramite Assopace; manufatti di artigiani: ceramica, cucito (ottenuti da scarti di tessuto), quadretti con materiale di recupero, filati con colori naturali.