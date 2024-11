Tg24.sky.it - Ponte sullo Stretto, ok a impatto ambientale. Salvini: "L’Italia guarda al futuro"

Leggi su Tg24.sky.it

È arrivato il parere positivo sul progetto per la costruzione deldi Messina da parte della Commissione Tecnica di Valutazione dell'del ministero dell’Ambiente. Il via libera include integrazioni previste sul riavvio dell'iter "nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte che dovranno essere ottemperate perlopiù nella fase della presentazione del progetto esecutivo". Le condizioni, si apprende, rino non solo l'ambiente naturale, terrestre, marino e agricolo, ma anche aspetti relativi a progettazione di dettaglio per le opere a terra, relativi a cantierizzazione, gestione delle materie, approvvigionamenti, rumore e vibrazioni. "L'Italia puòre al", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, che aveva preannunciato l’arrivo della Valutazione didefinitiva sul