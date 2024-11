Poncho donna | l’emblema dallo stile mansueto per l’Autunno Inverno

Leggi su .com

Life&People.it Morbido e caldo, ilè il capo che torna in auge ogni. La sua capacità di adattarsi ai tempi, pur mantenendo viva la sua essenza tradizionale, gli ha consentito di reinventarsi continuamente. La sua storia, che ha antiche radici indigene, lo ha portato a calcare le passerelle haute couture, rendendolo non solo accessorio ricercato, ma anche simbolo di versatilità e resistenza, molto amato dalle donne poiché espressione di libertà, comfort,e originalità.Storia del: tradizione e modernitàNon è affatto difficile da indossare, occorre attenzione agli accostamenti, avendo cura di scegliere quelli più adatti. Pur rappresentando uno degli indumenti immancabili nel guardaroba di ogni, in realtà poche ne conoscono la storia. Ilè nato nelle culture indigene dell’America Latina, dove veniva indossato da ambo i sessi per proteggersi dal freddo.