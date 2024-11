Quotidiano.net - Più composizioni negoziate di crisi, salvi 10.000 lavoratori

Per prevenire lad'impresa, cresce il ricorso alla composizione negoziata, la procedura stragiudiziale per il risanamento delle aziende in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. In tre anni ha salvato dal possibile licenziamento oltre 10mila, secondo l'Osservatorio sulladi impresa, presentato da Unioncamere. Sono quasi 2.000 adesioni presentate in 3 anni (1.963) e la crescita nei primi tre trimestri 2024 è del 60%. Le istanze che risultano concluse sono 1.097, delle quali il 19% con esito positivo. Le procedure sono più rapide rispetto a quelle giudiziali, durano 224 giorni in media.