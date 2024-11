Piccolo e Pif Intrascurabile felicità

Ilgiorno.it - Piccolo e Pif (In)trascurabile felicità

Un connubio tra teatro e letteratura, quasi un manifesto per la. Da una parte lo scrittore Premio Strega e sceneggiatore, dall’altra il poliedrico personaggio televisivo. La coppia formata da Francescoe Pif, già protagonista del film “Momenti di trascurabile“ diretto da Daniele Luchetti e scritto da, propone “un varietà dell’anima” che gioca con fobie, debolezze, conformismi quotidiani. Un modo per stabilire un contatto diretto con gli spettatori e far parlare i romanzi attraverso la voce di chi li ha scritti. “Momenti di (in)trascurabile“, mercoledì 20 alle 20.30 al Ponchielli, biglietti su vivaticket.