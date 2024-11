Trevisotoday.it - Photored all'incrocio tra viale Brigata Marche e via Salsa. Alle Stiore oltre 1000 multe

Leggi su Trevisotoday.it

Entrerà in funzione alla mezzanotte tra il 25 e 26 novembre il nuovo sistema di controllo delle violazioni semaforiche all’trae via. Gli occhi elettronici si aggiungono a quelli messi in funzione nel 2023e in via Piave e via Zezzos all’altezza del.