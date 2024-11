Fanpage.it - Perché Don Matteo 14 non va in onda stasera e quando torna con le nuove puntate su Rai 1

Don14 non andrà inil 14 novembre. Questa sera, infatti, il palinsesto di Rai1 è stato modificato per la UEFA Nations League. Al posto della fiction con Raoul Bova, infatti, dalle 20.30 andrà inBelgio - Italia. Ai fan della serie toccherà aspettare il 21 novembre per continuare a seguire le avventure degli abitanti di Spoleto.