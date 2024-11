Bresciatoday.it - Pauroso schianto frontale in paese: ci sono tre feriti in ospedale

Due automobili ampiamente danneggiate, per non dire distrutte, e trein, per fortuna non in condizioni gravi: è il bilancio dell'incidente avvenuto mercoledì sera a Gianico, lungo Via Guglielmo Marconi – la strada che attraversa ilnon lontano dal cimitero e dall'incrocio.