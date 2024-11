Corrieretoscano.it - Paura per l’incendio di un garage ad Arezzo

Leggi su Corrieretoscano.it

adperdivampato in un. In via Montale, per spegnere le fiamme divampate nella struttura, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale comando.I vigili del fuoco sono riusciti a domareprima che si propagasse all’abitazione sovrastante. Nessuna persona è rimasta coinvolta ed è stato salvato il cane dall’interno dell’appartamento invaso dal fumo.