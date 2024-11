Ilrestodelcarlino.it - Paura a Bologna: autobus si incendia, salvi i passeggeri

, 14 novembre 2024 – Un incendio, dovuto a un guasto, ha completamente distrutto undella Tper. Il rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.40, mentre il mezzo di linea 36 era in servizio e si trovava all'incrocio tra via degli Orti e via Romagnoli. Appena l'autista si è accorto del fumo ha arrestato il bus e fatto scendere, in sicurezza, tutti i. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato in breve le fiamme. Del bus è rimasto solo lo scheletro.