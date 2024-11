Feedpress.me - Palermo, stuprarono le nipotine: nonno e zio condannati a 16 anni

Si è concluso in abbreviato con pene comprese tra 12 e 16il processo, a, per la v iolenza sessuale di due sorelline abusate perdallo zio e dal. Coinvolti anche i genitori imputati di essere stati a conoscenza dei fatti e di aver taciuto. In carcere finirono i due responsabili degli stupri, oggia 16, e la coppia che ha avuto 12e 12e 8 mesi. L’inchiesta,.