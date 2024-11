Ilfattoquotidiano.it - Pagati costi extra per il check-in? Adesso Ryanair dovrà rimborsare i passeggeri: ecco chi potrà ottenerlo e a quanto ammonta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tantisono stati costretti a pagare una maggiorazione (di 55 euro) per aver dimenticato a effettuare il-in online entro il termine di scadenza fissato daperò, dopo l’intervento dell’Antitrust, la compagnia aerea rimborserà quei viaggiatori. È questo l’impegno preso dacon l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha chiuso l’istruttoria avviata nei confronti della società per possibile pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo. Un rimborso – totale o parziale – che riguarderà oltre 100milanon informati adeguatamente – Secondocontestato in sede di avvio, le indicazioni fornite dalla compagnia aerea sulle condizioni applicabili al-in online potevano risultare ingannevoli, perché non informavano adeguatamente i consumatori sul periodo di disponibilità del servizio (di base da 24 ore prima del volo a 2 ore prima) e sul possibile aggravio didel-in effettuato in aeroporto.