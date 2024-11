Universalmovies.it - Operazione Vendetta | trailer e poster del film con Rami Malek

Leggi su Universalmovies.it

Vi presentiamo il primoe ildi, il nuovofirmato 20th Century Studios con protagonistie Laurence Fiushburne. Il thriller di spionaggio ricco di azione uscirà nelle sale italiane il 10 aprile 2025. Charlie Heller () è un brillante ma profondamente introverso decodificatore della CIA che lavora in un ufficio nel seminterrato del quartier generale di Langley e la cui vita viene sconvolta quando sua moglie viene uccisa in un attacco terroristico a Londra. Quando i suoi supervisori si rifiutano di agire, l’uomo prende in mano la situazione e si imbarca in un pericoloso viaggio intorno al mondo per rintracciare i responsabili, usando la sua intelligenza come arma principale per sfuggire ai suoi inseguitori e vendicare la moglie.: il castIl cast delinclude anche Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani e Laurence Fishburne.