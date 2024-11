Trentotoday.it - Operaio travolto dalle lastre di compensato, è gravissimo

Leggi su Trentotoday.it

Si trova in condizioni molto critiche undi 60 anni che, giovedì pomeriggio, stava lavorando in un cantiere di Pergine, quando è statodal alcunedi. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti ma è certo che qualcosa non ha funzionato. Due operai stavano.