Nuove posizioni economiche ATA al via le domande per gli aumenti di stipendio Come e dove si compila l’istanza GUIDA Ministero

Leggi su Orizzontescuola.it

Al via lefinalizzate alla partecipazione alle procedure per l'attribuzione di oltre 46milaATA. C'è tempo fino alle 23,59 del 13 dicembre per inoltrare l'istanza. LeATA sono finalizzate alla valorizzazione del personale di ruolo condida 700 a 2000 euro.L'articoloATA, al via leper glidisi