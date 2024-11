Foggiatoday.it - Nuova chiamata per i Nonni Vigili: pronte le risorse per altri volontari

Leggi su Foggiatoday.it

Il progetto deientra nella fase 2. Il Comune di Foggia ha riaperto i termini per le candidature. C’è tempo fino alle 12 del 13 dicembre per presentare le istanze di partecipazione. Per spingere la campagna di reclutamento, saranno affissi anche manifesti in città, che.