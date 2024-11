Ilgiornaleditalia.it - Nunziata "Francia forte, ma lo siamo anche noi"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Test con i bleus per l'Under 21: "Hanno tanti talenti, ma non c'è nessuna invidia, abbiamo valori importanti" ROMA - Ladi Cherki e Tel, madel laziale Tchaouna e di Bonny, centravanti del Parma convocato al posto di Ekitike. È il test che attende domani (ore 16:15) l'Italia Under 21 d