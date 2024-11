Vanityfair.it - Norovirus Kawasaki, che cos'è e come si trasmette il principale agente della gastroenterite acuta

Un aumento importante in Gran Bretagna riporta l'attenzione su un gruppo di virus le cui complicanze causano 200mila morti l'anno, specialmente fra i bambini nei Paesi in via di sviluppo