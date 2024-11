Salernotoday.it - Non si presenta per l'obbligo di firma: arrestato un uomo

Leggi su Salernotoday.it

Undi Polla è stato rinchiuso in carcere dai carabinieri perché non ottemperava all’dia cui era sottoposto per reati contro il patrimonio.L'arrestoL’– da quanto si apprende – avrebbe fatto perdere le sue tracce, fino a quando i militari di Sala Consilina non lo.