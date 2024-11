NFL 2024 2025 week 11 in tv | partite programma orari Dazn

Leggi su Sportface.it

Il calendario, il, glie le dirette tv dellerelative alla11 della stagione NFL. Settimana che si apre tra due pretendenti al titolo della NFC East, ovvero i Commanders del rookie quarterback Daniels e gli Eagles di Jalen Hurts. Tutta da seguire domenica, invece, l’ennesima sfida della rivalità tra Chicago Bears e Green Bay Packers. Punto forte della settimana, però, è il big match tra Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Ancora Josh Allen vs. Patrick Mahomes.LA NFL IN TV – Anche quest’anno saràa trasmettere la stagione NFL, con una selezioni di incontri in diretta a settimana che coprirà le sfide Thursday Night Football, Sunday Night Football, Monday Night Football, più un paio diin progrmma nella domenica sera italiana. Inoltre, la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non perderti neanche un touchdown la domenica sera e NFL Network sempre live 24 ore al giorno.